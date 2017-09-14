Губернатор Техаса: число жертв урагана "Харви" в штате может превышать 80 человек

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НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Число жертв урагана "Харви", обрушившегося на американский штат Техас три недели назад, может достигать 82. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции губернатор Техаса Грег Эбботт.
"Мы получили доклад о том, что погибли 82 человека", - приводит агентство Reuters слова Эбботта. Он уточнил, что власти на местах проводят проверку с целью подтвердить эту цифру.
Ураган "Харви" обрушился на штат Техас в ночь на 26 августа. Он привел к масштабным наводнениям. Ущерб был нанесен и штату Луизиана.
Президент Дональд Трамп запросил у Конгресса США на ликвидацию последствий урагана из федерального бюджета финансирование в размере $7,85 млрд. Ранее сообщалось о 70 погибших в Техасе.