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Ураган "Макс" обрушился на тихоокеанское побережье Мексики

Происшествия
15 сентября, 1:08 UTC+3 ТАСС

Скорость ветра в эпицентре циклона достигает 130 км/ч

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ТАСС, 15 сентября. Ураган "Макс", сформировавшийся у юго-западного побережья Мексики и недавно достигший первой категории по международной пятибалльной шкале, обрушился на тихоокеанское побережье Мексики.

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Об этом сообщил в четверг Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его информации, ураган на настоящий момент находится в районе восточной части штата Герреро. Там, а также в штате Оахака ожидаются сильные дожди, возможны наводнения, добавляют американские метеорологи.

Скорость ветра в эпицентре циклона достигает в настоящее время 130 км/ч (или порядка 36 м/ч).

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