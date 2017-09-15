Ураган "Макс" обрушился на тихоокеанское побережье Мексики

ТАСС, 15 сентября. Ураган "Макс", сформировавшийся у юго-западного побережья Мексики и недавно достигший первой категории по международной пятибалльной шкале, обрушился на тихоокеанское побережье Мексики.

Об этом сообщил в четверг Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его информации, ураган на настоящий момент находится в районе восточной части штата Герреро. Там, а также в штате Оахака ожидаются сильные дожди, возможны наводнения, добавляют американские метеорологи.

Скорость ветра в эпицентре циклона достигает в настоящее время 130 км/ч (или порядка 36 м/ч).