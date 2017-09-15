Нападение на военного в Париже расследует антитеррористическое подразделение прокуратуры

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа начало расследование по факту нападения на военнослужащего во французской столице. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанер.

"Президент Франции после сообщения об этой атаке немедленно собрал всех специалистов для обсуждения этой ситуации. Антитеррористическое подразделение начало расследование этого инцидента", - отметил он.

В четверг утром на станции метро "Шатле", одного из крупнейших пересадочных узлов парижской подземки, мужчина с ножом напал на военного, осуществляющего патрулирование в рамках операции Sentinelle ("Часовой"). В результате инцидента никто не пострадал. Нападавший был сразу задержан. Его личность не была ранее известна французским правоохранительным органам.