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Дело в отношении криминального авторитета Шакро Молодого о вымогательстве передано в суд

Происшествия
15 сентября, 13:34 UTC+3 МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

По делу проходят 14 граждан РФ в возрасте от 29 до 64 лет

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Москвы направила в суд громкое уголовное дело о вымогательстве в ресторане на Рочдельской улице, вылившееся в перестрелку и в целый ряд громких уголовных дел. Среди фигурантов дела - криминальный авторитет Захарий Калашов, более известный в определенных кругах как Шакро Молодой.

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Как сообщили ТАСС в прокуратуре столицы, "в суд направлено уголовное дело в отношении 14 участников организованной группы, обвиняемых в вымогательстве денежных средств у столичных бизнесменов". По делу проходят 14 граждан РФ в возрасте от 29 до 64 лет.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное с применением насилия, организованной группой и в целях получения имущества в особо крупном размере"). "По версии следствия, обвиняемые входили в состав организованной группы, занимавшейся в том числе вымогательствами денежных средств у столичных коммерсантов", - отметили в прокуратуре.

14 декабря 2015 года сообщники прибыли в ресторан Elements на Рочдельской улице и стали вымогать у его владельца 8 млн рублей под угрозой применения насилия и повреждения имущества. Конфликт вылился в перестрелку, были застрелены двое охранников Андрея Кочуйкова (криминальный авторитет по прозвищу Итальянец). Кроме того, фигурантам дела вменяется также вымогательство с июня 2015 года по август 2016 года 10 млн рублей у генерального директора крупного акционерного общества. Участники группировки были задержаны 24 августа 2016 года и заключены под стражу.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, среди фигурантов дела - Кочуйков и Калашов.

История с вымогательством денег в ресторане на Рочдельской улице привела к целой серии дел, в том числе по факту перестрелки. Позднее было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников отдела МВД по Пресненскому району Ильдара Шакирова и Рената Зиннатулина, которые не вмешались в конфликт у ресторана. А в июле прошлого года были задержаны трое высокопоставленных сотрудников СК - глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и первый замглавы столичного главка СК Денис Никандров. Они обвиняются в получении взятки от Калашова за освобождение из-под стражи Кочуйкова.

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