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СК возбудил дело по сообщениям СМИ о смерти детей в перинатальном центре Оренбурга

Происшествия
19 сентября, 18:46 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 19, сентября. /ТАСС

С 2014 по 2017 год в медучреждении зафиксированы случаи наступления смерти новорожденных и получения родовых травм, повлекших тяжкий вред здоровью

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ОРЕНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Следственные органы Оренбургской области возбудил уголовное дело по сообщениям СМИ о фактах смерти детей в Оренбургском перинатальном центре, сообщили во вторник в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что 16 августа в региональную приемную президента РФ поступило коллективное обращение от десяти родителей, чьи дети пострадали во время оказания медицинской помощи в Оренбургском перинатальном центре на проспекте Гагарина.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") после сообщений СМИ по фактам оказания ненадлежащей медицинской помощи и ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей врачами Оренбургского клинического перинатального центра. Уголовное дело возбуждено по сообщениям СМИ, потому что сами женщины в следственные органы не обращались", - уточнил ТАСС представитель ведомства.

В пресс-службе управления уточнили, что с октября 2014 года по август 2016 года в Оренбургском перинатальном центре скончались двое новорожденных детей, а также наступили внутриутробные смерти двух плодов, еще двое новорожденных детей получили родовые травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. В рамках уголовного дела следователи дадут оценку полноты, качества и своевременности оказанных учреждением медицинских услуг по всем фактам.

По данным регионального минздрава, все указанные случаи произошли с 2014 по 2017 год и не связаны между собой одной причиной. В трех случаях из десяти уже проводились внеплановые проверки в рамках ведомственного контроля качества медицинской деятельности, по результатам которых были выявлены нарушения, были приняты административные меры.

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