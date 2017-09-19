Посетителей "Детского мира" в центре Москвы эвакуировали после звонка с угрозой взрыва

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Посетители и сотрудники магазина "Детский мир" на Воздвиженке эвакуированы после анонимного звонка с угрозой взрыва, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах города.

"После анонимного звонка об угрозе взрыва эвакуированы посетители и сотрудники магазина "Детский мир" на улице Воздвиженке", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после аналогичных звонков с угрозой также эвакуированы постояльцы и сотрудники гостиницы "Кремлевские огни", расположенной в доме номер 5/6 по улице Волхонка, и сотрудники Российской государственной библиотеки.

Ранее во вторник в общей сложности только в Москве поступили сообщения об угрозах взрыва более 16 зданий - префектуры ЦАО, десяти столичных управ, двух торговых центров - "Гагаринского" и Центрального детского магазина на Лубянке, а также в двух зданий на улице Каменщиков и жилого дома на Болотниковской улице. Из всех зданий была проведена эвакуация сотрудников и посетителей. Здания были проверены кинологическими расчетами.

Из-за угрозы взрыва в Москве и трех регионах РФ - Московской и Ростовской областях, а также на Ямале - из почти 30 зданий на время проверки были эвакуированы более 20 тыс. человек.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуировали тысячи человек.