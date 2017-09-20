США готовы оказать Мексике помощь в ликвидации последствий землетрясения

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ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы оказать помощь Мексике, пострадавшей в минувший вторник от разрушительного землетрясения. Об этом говорится в распространенном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
"Мы молимся за народ Мексики, затронутый землетрясением магнитудой 7,1, а также другими стихийными бедствиями. Мы готовы оказать помощь нашим соседям, если она им потребуется", - отмечается в документе.
"Наше посольство в Мехико распространило сообщения для американских граждан в Мексике, посольство готово оказать консульскую помощь американцам, которые могли быть затронуты [стихией]. Мы выражаем соболезнования всем, кто пострадал или потерял своих близких", - заявила Науэрт.
В Мексике во вторник произошло землетрясение магнитудой 7,1. По предварительным данным, на территории штатов Морелос, Пуэбла, Мехико и в столице в результате землетрясения погибли более 130 человек. По меньшей мере 3,8 млн человек в стране остались без электричества.