США готовы оказать Мексике помощь в ликвидации последствий землетрясения

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы оказать помощь Мексике, пострадавшей в минувший вторник от разрушительного землетрясения. Об этом говорится в распространенном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы молимся за народ Мексики, затронутый землетрясением магнитудой 7,1, а также другими стихийными бедствиями. Мы готовы оказать помощь нашим соседям, если она им потребуется", - отмечается в документе.

"Наше посольство в Мехико распространило сообщения для американских граждан в Мексике, посольство готово оказать консульскую помощь американцам, которые могли быть затронуты [стихией]. Мы выражаем соболезнования всем, кто пострадал или потерял своих близких", - заявила Науэрт.

В Мексике во вторник произошло землетрясение магнитудой 7,1. По предварительным данным, на территории штатов Морелос, Пуэбла, Мехико и в столице в результате землетрясения погибли более 130 человек. По меньшей мере 3,8 млн человек в стране остались без электричества.