После выброса сероводорода в Оренбургской области 29 человек обратились за помощью

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ОРЕНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Двадцать девять человек, из которых 25 детей, обратились к медикам с жалобами на отравление после выброса сероводорода в Оренбургской области. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минздраве.
"Всего во врачебную амбулаторию с жалобами на тошноту и головокружение обратились 29 жителей поселка Самородово, из которых 25 детей. Из них 18 детей в возрасте от 4 до 12 лет госпитализированы в больницу для наблюдения врачами-токсикологами", - отметили в министерстве.
Врачи оценивают состояние госпитализированных как удовлетворительное. Остальные пострадавшие находятся под медицинским наблюдением по месту жительства.
"Компания поможет пострадавшим всем необходимым", - сообщили ТАСС в управлении корпоративных коммуникаций компании "Газпромнефть-Оренбург".
Ранее ТАСС сообщал, что ЧП произошло в Оренбургском районе в семи километрах от населенного пункта Чкалов. Из-за разгерметизации скважины ООО "Газпромнефть-Оренбург", которая находилась на консервации, произошел выброс сероводорода.
По данным лаборатории Роспотребнадзора, предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе превышена в шесть раз. В свою очередь в компании ранее заявили, что, по данным на 10:30 мск, превышения ПДК сероводорода в воздухе не зафиксировано. По факту ЧП по результатам мониторинга СМИ следственными органами СК РФ по региону организована доследственная проверка.