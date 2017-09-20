В Мексике объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения

ТАСС, 20 сентября. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето объявил траур по погибшим в результате землетрясения магнитудой 7,1.

Об этом в среду сообщила администрация главы государства в своем Twitter.

"Президент Энрике Пенья Ньето объявил трехдневный национальный траур в честь жертв землетрясения. Мексика разделяет вашу скорбь", - говорится в сообщении.

По последним официальным данным, в результате трагедии погибли 225 человек, из них 94 - в столице республики. В Мехико разрушено более 40 зданий.

По данным Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр землетрясения находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы Мексики. Очаг залегал на глубине 57 км. После землетрясения было зарегистрировано более 20 повторных толчков магнитудой до 4.