Число эвакуированных торговых центров в Москве выросло до восьми

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Восемь анонимных сообщений об угрозах взрыва в торговых центрах Москвы поступило в оперативные службы за последний час. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

Ранее сообщалось о шести эвакуированных торговых центрах. "Еще два сообщения поступили об угрозе взрыва - в торговых центрах "Водный" и "Мегаполис" около станции метро "Технопарк". Посетители эвакуированы, здания проверяют кинологи", - сказал собеседник агентства.

Проверки после анонимных сообщений идут в торговых центрах "Облака" на Ореховом бульваре, "Ролл холл", "Рио" на Ленинском проспекте, "Кунцево плаза", "Горбушкин двор" и "Ашан Сити".

Кроме того, в среду днем проверялись сообщения о "минировании" управ 12 столичных районов и жилого дома.