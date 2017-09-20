Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число эвакуированных торговых центров в Москве выросло до восьми

Происшествия
20 сентября, 19:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Ранее в среду правоохранители проверяли информацию об угрозе взрыва в 12 управах районов столицы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Восемь анонимных сообщений об угрозах взрыва в торговых центрах Москвы поступило в оперативные службы за последний час. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

Ранее сообщалось о шести эвакуированных торговых центрах. "Еще два сообщения поступили об угрозе взрыва - в торговых центрах "Водный" и "Мегаполис" около станции метро "Технопарк". Посетители эвакуированы, здания проверяют кинологи", - сказал собеседник агентства.

Проверки после анонимных сообщений идут в торговых центрах "Облака" на Ореховом бульваре, "Ролл холл", "Рио" на Ленинском проспекте, "Кунцево плаза", "Горбушкин двор" и "Ашан Сити".

Кроме того, в среду днем проверялись сообщения о "минировании" управ 12 столичных районов и жилого дома.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: наступление "Джебхат ан-Нусры" в Идлибе инициировано спецслужбами США
2
Трое российских военных ранены при прорыве блокады в Идлибе
3
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
4
Хуже допинга: британские паралимпийцы пошли на великий обман
5
Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны
6
Песков назвал актера Моргана Фримена "жертвой эмоциональной экзальтации"
7
Железная дорога в обход Украины. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама