Сообщения о "минировании" торговых центров в Москве оказались ложными

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Бертон Альбион" и вышел в 1/8 финала Кубка футбольной лигиСпорт 20 сентября, 23:59
"Наполи" победил "Лацио" в матче чемпионата Италии по футболуСпорт 20 сентября, 23:51
Боксер Кудряшов пообещал кубинцу Дортикосу "жаркий" бойСпорт 20 сентября, 23:37
Лыжник Крюков заявил, что полностью восстановился и может тренироваться без ограниченийСпорт 20 сентября, 23:13
МИД РФ ответил на слова Трампа о ситуации в ВенесуэлеПолитика 20 сентября, 22:43
Уверенность "Спартака" и неудача ЦСКА: клубы РФПЛ стартовали в Кубке РоссииСпорт 20 сентября, 22:28
Федун не собирается продавать "Спартак"Спорт 20 сентября, 21:52
Apple заявила о проблемах с сотовой связью в своих новых смарт-часахЭкономика и бизнес 20 сентября, 21:51
Каррера: между футболистами и тренерами "Спартака" никогда не было недопониманияСпорт 20 сентября, 21:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Все "заминированные" в среду торговые центры Москвы были проверены кинологами, анонимные телефонные сообщения оказались ложными. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.
"Подозрительных предметов в зданиях не найдено, сообщения об угрозах взрыва не подтвердились", - сказал собеседник агентства.
За последние полтора часа в оперативные службы поступили восемь анонимных сообщений об угрозах взрыва в торговых центрах Москвы. Среди них ТЦ "Водный", ТЦ "Мегаполис" около метро "Технопарк", ТЦ "Облака" на Ореховом бульваре, ТЦ "Ролл холл" у метро "Тульская", ТЦ "Рио" на Ленинском проспекте, ТЦ "Кунцево плаза", "Горбушкин двор" и "Ашан Сити". На время проверок из зданий были эвакуированы 8 тыс. человек.
Кроме того, в среду днем проверялись сообщения о "минировании" управ двенадцати столичных районов и жилого дома. Сообщения также оказались ложными.
Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуированы тысячи человек.