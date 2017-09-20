Сообщения о "минировании" торговых центров в Москве оказались ложными

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Все "заминированные" в среду торговые центры Москвы были проверены кинологами, анонимные телефонные сообщения оказались ложными. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"Подозрительных предметов в зданиях не найдено, сообщения об угрозах взрыва не подтвердились", - сказал собеседник агентства.

За последние полтора часа в оперативные службы поступили восемь анонимных сообщений об угрозах взрыва в торговых центрах Москвы. Среди них ТЦ "Водный", ТЦ "Мегаполис" около метро "Технопарк", ТЦ "Облака" на Ореховом бульваре, ТЦ "Ролл холл" у метро "Тульская", ТЦ "Рио" на Ленинском проспекте, ТЦ "Кунцево плаза", "Горбушкин двор" и "Ашан Сити". На время проверок из зданий были эвакуированы 8 тыс. человек.

Кроме того, в среду днем проверялись сообщения о "минировании" управ двенадцати столичных районов и жилого дома. Сообщения также оказались ложными.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуированы тысячи человек.