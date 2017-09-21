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Число "заминированных" объектов в Москве выросло до двенадцати

Происшествия
21 сентября, 12:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что управы пяти районов эвакуированы из-за сообщений об угрозах взрыва

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Кинологи проверяют сообщения об угрозах взрыва в управах еще двух районов Москвы, также к числу "заминированных" добавились еще четыре объекта. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось о пяти "заминированных" управах и одном районном центре госуслуг.

"Поступили еще два анонимных сообщения об угрозах взрыва в управах районов Бирюлево Западное и Новокосино, а также в администрации муниципального округа Некрасовка и Совета депутатов в Раменках", - сказал собеседник агентства.

Также поступили сообщения о "минировании" Единого информационно-расчетного центра района Люблино и 12-го участкового пункта полиции в Басманном районе по адресу: Лучников переулок, 4.

Проверки идут в управах районов Кунцево, Войковский, Савеловский, Марьино, Лианозово. Кроме того, неизвестные "заминировали" центр госуслуг района Раменки ("Мои документы").

Накануне днем проверялись сообщения о "минировании" управ двенадцати столичных районов и жилого дома. Во вторник днем в Москве в течение часа поступили анонимные сообщения об угрозах взрыва в управах десяти районов города и префектуры Центрального административного округа. Все сообщения оказались ложными.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуировали тысячи людей.

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