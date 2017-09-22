Во Львове с мемориала "Холм славы" украли бронзовый венок

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КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Неизвестные похитили бронзовый венок весом 50 кг из мемориального комплекса "Холм славы" во Львове. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.
"Пропажу обнаружили в пятницу. На месте работает следственно-оперативная группа, проводятся мероприятия по установлению причастных к краже", - сообщила полиция.
Ранее, 21 августа, на мемориальном комплексе "Холм славы" вандалы уничтожили все металлические буквы и цифры на гранитном надгробии Героя Советского Союза Николая Кузнецова.
"Холм Славы" во Львове - мемориал в честь воинов, погибших в годы Первой мировой войны в Галичине, и в честь советских воинов, участвовавших в боях за Львов с немецкими войсками в 1944 году во время Великой Отечественной войны.