Причиной землетрясения в КНДР мог быть взрыв

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ПЕКИН, 23 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировано в субботу в северо-восточной провинции КНДР Хамгён-Пукто. Как сообщил Китайский сейсмологический центр, его причиной мог послужить взрыв.
Как указывается в информации, толчки зафиксированы в 16:29 по пекинскому времени (11:29 мск). Очаг залегал на глубине "0 м".
По данным телевидения NHK, землетрясение произошло рядом с крупнейшим ядерным полигоном КНДР Пунгери (уезд Кильджу, провинция Хамгён-Пукто).
Ранее в пятницу глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что Пхеньян может рассмотреть возможность нового испытания водородной бомбы в ответ на агрессивную политику США. При этом, по его словам, речь идет о возможности провести мощный взрыв водородной бомбы в Тихом океане.