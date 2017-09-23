Адвокат: суд 25 сентября рассмотрит административное дело задержанного в Москве Удальцова

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Суд в Москве 25 сентября рассмотрит административное дело в отношении координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова за нарушение проведения несогласованный акции в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила в субботу адвокат оппозиционера Виолетта Волкова.

"Сергея задержали на двое суток. Ему вменяют административное правонарушение по статье 20.2. КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). В понедельник в одном из столичных судов состоится заседание по этому делу", - сказала адвокат, не уточнив часть статьи КоАП, вменяемой Удальцову.

"Сейчас непонятно, что именно вменяется организация или участие", - добавила она.

23 сентября на подходе к Страстному бульвару полицией были задержаны около 30 человек, пришедших на несогласованную акцию "Антикапитализм 2017". В числе задержанных - координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов и лидер "Другой России" Эдуард Лимонов.

Ранее о задержании Удальцова и еще нескольких человек сообщалось на страничке оппозиционера в Twitter. В пресс-службе столичной полиции ТАСС отказались комментировать данную информацию.

Мэрия Москвы ранее отказала заявителям в согласовании акции "Антикапитализм 2017".