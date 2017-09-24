Неосторожность с огнем стала причиной пожара с тремя жертвами в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 24 сентября. /ТАСС/. Неосторожное обращение с огнем при курении стало причиной пожара в квартире жилого дома в Хабаровске, который привел к гибели трех человек. Такой предварительный вывод сделали инспекторы государственного пожарного надзора, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе управления МЧС по Хабаровскому краю.

"Сотрудниками государственного пожарного надзора МЧС России установлены предварительные причины возгорания в квартире жилого дома на улице Панфиловцев, которое произошло накануне ночью в Хабаровске. По результатам исследования места происшествия специалистами Испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю очаг пожара находился на диване. По предварительной версии, причиной возгорания могло стало неосторожное обращение с огнем при курении", - сказали в пресс-службе.

Инспекторами отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району города Хабаровска Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю проводится проверка по факту пожара. На месте также работала оперативно-следственная группа.

Пожар в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома начался около полуночи по местному времени (17:00 мск) и был потушен в течение получаса. Его площадь составила пять квадратных метров, сгорел диван и домашние вещи вокруг него.