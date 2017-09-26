Полиция Петербурга ищет телефонных террористов, сообщивших о минировании 13 отелей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о минировании 13 отелей в понедельник в центре Санкт-Петербурга. Информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась, полиция ищет телефонных террористов, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Принимаются меры к установлению лиц, совершивших эти звонки", - отметили в пресс-службе. В полиции добавили, что сотрудники МВД проверили все отели, о минировании которых сообщали неизвестные, и "не обнаружили ничего опасного".

По данным городских СМИ, правоохранительные органы рассматривают версию о том, что звонки о якобы заложенных бомбах поступали с телефонов, зарегистрированных в США и Канаде.

В сентябре Петербург, как и другие регионы России, охватила волна анонимных телефонных звонков о минировании крупных объектов. Самым напряженным для северной столицы стало 14 сентября, когда в течение дня поступил 31 звонок об угрозах взрывов зданий.

За две последние недели полицейским удалось задержать двоих подозреваемых в телефонном терроризме. Ими оказались местные жители, один из которых сообщил о бомбе, якобы заложенной на станции метро, второй - о минировании жилого дома в северной части города.