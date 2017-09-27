СК устанавливает всех потерпевших и виновных по делу о мошенничестве "ВИМ-Авиа"

ЦСКА обыграл "Дарюшшафаку" и вышел в финал Кубка Гомельского по баскетболуСпорт 27 сентября, 21:55
Виктория Лопырева подарила болельщикам "Манчестер Юнайтед" дождевики перед матчем с ЦСКАСпорт 27 сентября, 21:13
"Рома" обыграла "Карабах" в матче Лиги чемпионовСпорт 27 сентября, 20:52
Стивен Сигал назвал глупцами тех, кто верит во вмешательство России в выборы в СШАОбщество 27 сентября, 20:52
Взрывы на складе боеприпасов под Винницей прекратилисьПроисшествия 27 сентября, 20:47
Орбиту МКС подняли почти на километрКосмос 27 сентября, 20:26
СМИ: Киев обещает уточнить нормы изучения языков в новом законе о среднем образованииМеждународная панорама 27 сентября, 20:17
Конгресс США ждет от Белого дома план применения закона о санкциях в отношении МосквыМеждународная панорама 27 сентября, 20:17
Суд оставил в силе запрет АФК "Система" на дивиденды по арестованным акциямЭкономика и бизнес 27 сентября, 20:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Следователи устанавливают всех потерпевших и виновных по уголовному делу о хищении средств пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа".
Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"В рамках расследования будут приняты не только меры, направленные на установление виновных. Следователями также устанавливаются все пострадавшие, как граждане, так и организации, и принимаются меры к обеспечению возмещения причиненного им ущерба", - сообщила она.
Петренко добавила, что в рамках расследования устанавливаются причины и условия, способствовавшие сложившейся ситуации.