СК устанавливает всех потерпевших и виновных по делу о мошенничестве "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Следователи устанавливают всех потерпевших и виновных по уголовному делу о хищении средств пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа".

Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В рамках расследования будут приняты не только меры, направленные на установление виновных. Следователями также устанавливаются все пострадавшие, как граждане, так и организации, и принимаются меры к обеспечению возмещения причиненного им ущерба", - сообщила она.

Петренко добавила, что в рамках расследования устанавливаются причины и условия, способствовавшие сложившейся ситуации.