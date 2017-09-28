Следствие в отношении фигуранта дела о перестрелке на Рочдельской Буданцева завершено

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы завершили расследование дела в отношении адвоката и бывшего сотрудника КГБ Эдуарда Буданцева по делу об убийстве в ходе перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве. Об этом в четверг сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
"Следственные действия по делу в отношении Буданцева завершены", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что материалы дела переданы для ознакомления Буданцеву и его защите, после чего они будут переданы в прокуратуру для последующего направления в суд.
Пресненский суд 11 апреля приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего сотрудника уголовного розыска ОВД "Пресненский" Дениса Ромашкина, оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела МВД России по Пресненскому району Ильдара Шакирова и участкового уполномоченного полиции Пресненского района Рената Зиннатулина.
По версии следствия, 14 декабря 2015 года возле ресторана Elements произошла перестрелка, в результате которой погибли двое мужчин, еще восемь человек получили ранения. Находясь на месте происшествия, Ромашкин, Шакиров и Зиннатулин злоупотребили должностными полномочиями, не приняв должных мер для пресечения преступления.