Прокуратура проводит проверку по факту взрыва газа в доме под Пермью

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ПЕРМЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Краевая прокуратура проводит проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Красновишерске Пермского края. Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ведомства, на месте ЧП собрана комиссия, которая установит причины инцидента.
"Прокурором организована проверка по факту хлопка газа в жилом доме. Собрана межведомственная комиссия, куда вошли представители правоохранительных органов, органов местного самоуправления и служб, которые давали разрешение на установку газового оборудования", - уточнили в пресс-службе.
Там добавили, что в ходе проверки будут затребованы сертификаты и разрешения на эксплуатацию газового оборудования в доме. "Важно установить, что газовое оборудование, которое установлено в доме, было сертифицировано, а не установлено кустарным способом", - добавили в надзорном ведомстве.
Как сообщалось ранее, в четверг в трехэтажном кирпичном жилом доме 1992 года постройки произошел взрыв бытового газа в одной из квартир. В результате инцидента пострадал мужчина, который госпитализирован в больницу с ожогами около 70% тела, еще 12 жильцов дома были эвакуированы. Дом не получил серьезных повреждений, поэтому жильцы вернулись в квартиры, газоснабжение дома восстановлено.