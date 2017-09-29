Полиция устанавливает личность совершившего поджог офиса Lenta.ru

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Столичная полиция разыскивает правонарушителей, бросивших бутылку с зажигательной смесью в офис Lenta.ru в Москве.

"Сотрудниками полиции принимаются все необходимые меры для установления личности и задержания правонарушителей", - сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Там пояснили, что около 02:00 мск в ночь на пятницу поступило сообщение о том, что неизвестный разбил стекло первого этажа офисного помещения, расположенного по адресу Варшавское шоссе, д. 9, бросил бутылку с зажигательной смесью внутрь здания и скрылся.

"Произошло незначительное возгорание. Пострадавших нет", - отметили в пресс-службе.

Издание Lenta.ru в пятницу сообщило о нападении неизвестных на здание редакции, расположенное на Варшавском шоссе в Москве.