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Полиция устанавливает личность совершившего поджог офиса Lenta.ru

Происшествия
29 сентября, 8:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве пояснили, что в ночь на пятницу поступило сообщение о том, что неизвестный разбил стекло первого этажа офисного здания и бросил бутылку в зажигательной смесью

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Столичная полиция разыскивает правонарушителей, бросивших бутылку с зажигательной смесью в офис Lenta.ru в Москве.

"Сотрудниками полиции принимаются все необходимые меры для установления личности и задержания правонарушителей", - сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Там пояснили, что около 02:00 мск в ночь на пятницу поступило сообщение о том, что неизвестный разбил стекло первого этажа офисного помещения, расположенного по адресу Варшавское шоссе, д. 9, бросил бутылку с зажигательной смесью внутрь здания и скрылся.

"Произошло незначительное возгорание. Пострадавших нет", - отметили в пресс-службе.

Издание Lenta.ru в пятницу сообщило о нападении неизвестных на здание редакции, расположенное на Варшавском шоссе в Москве.

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