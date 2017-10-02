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Посетители и сотрудники фитнес-клуба "Зебра" в Москве эвакуированы из-за пожара

Происшествия
2 октября, 15:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Информации о пострадавших при пожаре на Волгоградском проспекте не поступало

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудники и посетители фитнес-клуба "Зебра" на Волгоградском проспекте в Москве эвакуированы из-за пожара. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"Все посетители и сотрудники фитнес-клуба "Зебра" на Волгоградском проспекте эвакуированы из-за возгорания", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на первом этаже здания по адресу Волгоградский проспект, дом 1. В ходе тушения пожара пять человек были спасены с помощью лестниц.

Информации о пострадавших нет. В настоящее время возгорание ликвидировано на площади 20 кв. метров.

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