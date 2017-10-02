Фитнес-клуб "Зебра" горит на Волгоградском проспекте в Москве

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Возгорание произошло в фитнес-клубе "Зебра" на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"Загорание происходит на первом этаже фитнес-клуба "Зебра" по адресу Волгоградский проспект, дом 1. Из здания валит густой черный дым", - сказал собеседник агентства.

По его словам, люди на третьем этаже здания просят о помощи. "С помощью лестниц спасены пятеро человек. Информации о пострадавших нет", - добавил источник.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС подтвердили, что на улице Волгоградский проспект, дом 1, строение 2 горит трехэтажное административное здание. "Возгорание происходит на первом этаже. Что именно горит и площадь пожара уточняются", - отметил сотрудник пресс-службы