Пожар в автосервисе на северо-востоке Москвы ликвидирован

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Возгорание в автосервисе на Ярославском шоссе в Москве ликвидировано, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
"Пожар на Ярославском шоссе ликвидирован", - сказал сотрудник пресс-службы.
Пожар произошел в одноэтажном здании автосервиса, площадь возгорания составила около 500 кв. метров. Для тушения пожара на место ЧП были вызваны дополнительные силы, в том числе пожарный поезд.