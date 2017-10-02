Пожар в автосервисе на северо-востоке Москвы ликвидирован

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Возгорание в автосервисе на Ярославском шоссе в Москве ликвидировано, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"Пожар на Ярославском шоссе ликвидирован", - сказал сотрудник пресс-службы.

Пожар произошел в одноэтажном здании автосервиса, площадь возгорания составила около 500 кв. метров. Для тушения пожара на место ЧП были вызваны дополнительные силы, в том числе пожарный поезд.