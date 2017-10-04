Суд не стал ограничивать директору лагеря срок ознакомления с делом о ЧП на Сямозере

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 октября. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд отказался ограничить до 19 октября срок ознакомления с материалами уголовного дела директору лагеря ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елене Решетовой, которую обвиняют в гибели 14 детей на Сямозере в июне 2016 года. Об этом в среду ТАСС сообщили в инстанции.

"Суд не стал ограничивать Елене Решетовой срок ознакомления с уголовным делом до 19 октября, но ограничил на этот срок ее адвокатов", - сказал представитель аппарата суда.

Ранее сентябре в Верховном суде Карелии еще один обвиняемый, начальник лагеря Вадим Виноградов, рассказал, что со стороны Решетовой происходит затягивание сроков ознакомления с уголовным делом. Сам он изучил 87 из 125 томов. Решетова, по ее словам, ознакомилась с 42 томами. После этого следователь направил ходатайство об ограничении ознакомления с делом Решетовой и ее адвокатов.

"Мне предоставляются условия ознакомления с делом в первой половине дня исходя из возможностей следователя. В день в среднем это около двух часов. Я этот процесс не регулирую", - сказала Решетова в суде 14 сентября во время продления ей срока ареста.