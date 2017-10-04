Захарова назвала имена россиян, разбившихся в авиакатастрофе в Конго

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Среди пяти погибших членов экипажа Ан-12, разбившегося 30 сентября в пригороде столицы Демократической Республики Конго, оказались трое россиян.
Об этом в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"3 октября Министерство обороны Демократической Республики Конго сообщило, что среди пяти погибших членов экипажа самолета Ан-12, потерпевшего крушение 30 сентября в пригороде Киншасы, помимо граждан Украины и Узбекистана, было трое россиян - второй пилот Игорь Морозов, бортинженер Борис Миронов и штурман Андрей Чеботарев", - сказала дипломат.
Самолет загорелся вскоре после взлета из аэропорта в столице ДРК и упал. В местных СМИ сообщалось, что предполагаемая причина катастрофы - техническая неполадка.