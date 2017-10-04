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Полиция проверяет информацию о продаже биткоинов около универмага в Обнинске

Происшествия
4 октября, 17:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

По данным УМВД по Калужской области, неизвестные продавали под видом биткоинов сувенирные монеты

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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Полиция Обнинска Калужской области проверяет распространенную в интернете информацию о продаже сувенирных монет под видом биткоинов около одного из городских универмагов, сообщается в среду на сайте УМВД по Калужской области.

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"По данному факту (продажи якобы криптовалюты) в УМВД России по Калужской области заявлений от граждан не поступало. Вместе с тем отделом МВД России по г. Обнинску назначено проведение полицейской проверки, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение", - отмечается на сайте.

Как уточнили в ведомстве, поводом для проверки стала размещенная 4 октября в ряде интернет-изданий и СМИ информация о реализации на территории Обнинска неизвестными якобы биткоинов.

"Муж купил две штуки на 1 тыс. рублей, пришел домой - оказалось подделка, и продать их невозможно. Продавец уверял, что они постоянно дорожают, и в ноябре можно заработать несколько тысяч на их курсе", - написала 3 октября в группе "Типичный Обнинск" в соцсети "ВКонтакте" местная жительница, сопроводив пост фотографиями сомнительной покупки.

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