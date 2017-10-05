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Прокурор попросит наказание экс-замминистру культуры Пирумову по делу о хищениях

Происшествия
5 октября, 0:41 UTC+3 МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Судебное заседание пройдет без допроса свидетелей и изучения доказательств по делу. Все фигуранты свою вину признали

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Гособвинение в четверг попросит в суде наказание для бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова, обвиняемого в хищениях средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь Дорогомиловского суда Москвы Евгения Горохова, судебное заседание по уголовному делу Пирумова и других фигурантов назначено на 11:30 мск.

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Уголовное дело в отношении экс-замминистра культуры РФ Григория Пирумова. Досье

Уголовное дело будет рассмотрено судом в особом порядке, это означает, что суд пройдет без допроса свидетелей и изучения доказательств по делу. Все фигуранты свою вину признали. В ходе предварительных слушаний Минкультуры, признанное потерпевшей стороной, отозвало гражданский иск на 160 млн рублей, так как все обвиняемые в ходе предварительного следствия возместили причиненный ущерб.

20 июля был вынесен первый приговор по данному делу. Дорогомиловский суд приговорил к пяти годам условно советника генерального директора ООО "Линнит-Консалт" Никиту Колесникова. Второй приговор по делу был вынесен Куйбышевским судом Санкт-Петербурга в отношении директора компании "Балстрой" Дмитрия Сергеева, ему назначено четыре года и семь месяцев условного срока со штрафом в размере 800 тыс. рублей.

Фигурантами дела о хищениях средств на реставрационные работы являются также экс-глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, управляющий компании "Балтстрой" Александр Коченов, руководитель дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры Борис Цагараев и руководитель проекта ООО "Стройкомплект" Владимир Сванбек. Все они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц").

Под подпиской о невыезде на момент следствия находились также директор музея Андрея Рублева Михаил Миндлин и предприниматель Андрей Кокушкин.

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