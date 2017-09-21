Уголовное дело в отношении экс-замминистра культуры РФ Григория Пирумова. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 сентября 2017 года в Дорогомиловском суде Москвы началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об этом уголовном деле.

Григорий Пирумов

Григорий Пирумов (род. 1962), выпускник Московского физико-технического института, кандидат физико-математических наук. В конце 1980-х годов был научным сотрудником Института проблем механики Академии наук СССР. В 1990-х годах возглавлял товарно-фондовую биржу "Связь", затем работал генеральным менеджером ЗАО "Русский дом недвижимости". В 2000-2005 годах был начальником управления реализации жилищной программы Департамента инвестиционных программ строительства Москвы. В 2005 году вернулся в "Русский дом недвижимости", где стал первым заместителем генерального директора.

С 2012 года работал в Министерстве культуры РФ, возглавлял департамент управления имуществом и инвестиционной политики. С 18 марта 2013 года - заместитель, с 2 сентября 2015 года - статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Владимира Мединского. Курировал деятельность нормативно-правового департамента, департаментов государственной охраны культурного наследия, управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры, а также Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры.

6 декабря 2016 года распоряжением правительства Пирумов был уволен с должности статс-секретаря - заместителя министра культуры РФ.

Арест и обвинения

Пирумов был задержан 15 марта 2016 года в Ростове-на-Дону сотрудниками ФСБ. На следующий день, 16 марта, Лефортовский суд Москвы санкционировал арест замминистра. 24 марта того же года ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц").

По данным следствия, в 2012 году Пирумов создал преступную группу, в которую вошли директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, директор компании "Балтстрой" Дмитрий Сергеев и ее управляющий Александр Коченов, советник гендиректора ООО "Линнит-Консалт" Никита Колесников, руководитель дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры Борис Цагараев и руководитель проекта ООО "Стройкомплект" Владимир Сванбек.

Они заключали госконтракты на выполнение реставрационных работ по завышенным ценам, а излишки присваивали себе. В деле фигурируют хищения средств, выделенных на выполнение реставрационных работ ансамблей Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в Москве, Драматического театра в Пскове, Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского в Калуге, главного дома Усадьбы фабриканта В. Т. Авсеева в Тамбове, крепости Фридриха Великого в Калининграде. Всего, по версии следствия, участники группы похитили более 164 млн руб.

Пирумов, Иванов, Сергеев, Мазо, Цагараев и Сванбек были заключены под стражу. Коченов был освобожден под залог в 10 млн руб.

В январе 2017 года на заседании Мосгорсуда, где рассматривался вопрос о продлении ареста Пирумову, он полностью признал свою вину. 6 июня 2017 года адвокат одного из обвиняемых Евгений Зобов сообщил, что Пирумов и другие фигуранты дела в полном объеме выплатили сумму причиненного ими ущерба.

Дела, выделенные в отдельное производство

20 июля 2017 года по делу был вынесен первый приговор: Дорогомиловский суд Москвы приговорил Колесникова к пяти годам условно. Ранее он заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, полностью признал свою вину, и его дело было выделено в отдельное производство.

Также в отдельное производство было выделено дело в отношении Сергеева. Оно рассматривалось в Санкт-Петербурге по месту регистрации компании. 28 августа 2017 года Куйбышевский суд Санкт-Петербурга приговорил Сергеева к четырем годам и семи месяцам лишения свободы условно и назначил штраф в размере 800 тыс. руб.

Однако сразу же по вынесении приговора он был вновь задержан по новому обвинению в хищении 227,5 млн руб. при реконструкции президентской резиденции в Ново-Огарево (Московская обл.). Обвинение ему предъявлено по ч. 1 ст. 210 ("Создание преступного сообщества") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц").

Рассмотрение в суде

25 августа 2017 года дело Пирумова и других подозреваемых было передано в Дорогомиловский районный суд Москвы. 7 сентября начались предварительные слушания. Суд постановил рассматривать дело в особом порядке, без изучения доказательств и допроса свидетелей. Такая процедура применяется в случае согласия подозреваемого с обвинением и предусматривает наказание не более чем в две трети максимального срока, предусмотренного для данного преступления в Уголовном кодексе РФ.