Мединский: иск по делу реставраторов отозван в связи с погашением ущерба

КАЛИНИНГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры отозвало иск о взыскании более 160 млн рублей с бывшего заместителя министра Григория Пирумова и других обвиняемых по делу о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия в связи с погашением ущерба. Об этом сообщил в пятницу журналистам в Калининграде глава ведомства Владимир Мединский.

"Конечно [выплатили сумму] полностью и давно", - сказал он.

В четверг Дорогомиловский суд Москвы назначил на 21 сентября слушания уголовного дела в особом порядке, так как все обвиняемые признали свою вину.

Первый приговор по этому делу был вынесен 20 июля. Дорогомиловский суд приговорил к пяти годам условно советника генерального директора ООО "Линнит-консалт" Никиту Колесникова. Второй приговор по делу был вынесен Куйбышевским судом Санкт-Петербурга в отношении директора компании "Балтстрой" Дмитрия Сергеева, ему назначено четыре года и семь месяцев условного срока со штрафом в 800 тыс. рублей.

Дело реставраторов

Фигурантами дела являются экс-глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, управляющий компании "Балтстрой" Александр Коченов, руководитель дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры Борис Цагараев и руководитель проекта ООО "Стройкомплект" Владимир Сванбек. Все они обвиняются по статье "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц".

Под подпиской о невыезде на момент следствия находились также директор музея Андрея Рублева Михаил Миндлин и предприниматель Андрей Кокушкин.

По данным следствия, в 2012 году Пирумов создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты с недостоверной информацией и завышенной стоимостью услуг на выполнение реставрационных работ. В деле фигурируют семь эпизодов: хищение средств, выделенных на реставрационные работы в Новодевичьем монастыре в Москве, драмтеатре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре, Музее космонавтики в Калуге, Изборской крепости, усадьбе Асеевых в Тамбове и крепости Фридриха Великого в Калининграде.