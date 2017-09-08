Мединский: иск по делу реставраторов отозван в связи с погашением ущерба

Выбросы от новых мощных вспышек на Солнце не затронут Землю в ближайшие 2-3 неделиНаука 8 сентября, 14:05
Насколько хорошо вы знаете историю стадиона “Лужники”Спорт 8 сентября, 14:02
СК проводит проверку по факту обрушения стены кинотеатра на торговые ряды в БалашихеПроисшествия 8 сентября, 13:58
История выборов и назначений руководителей субъектов РФ. ДосьеБиографии и справки 8 сентября, 13:58
Силуанов в шутку предложил Москве дать взаймы деньги федеральному бюджетуЭкономика и бизнес 8 сентября, 13:43
Пожар в подвале Эрмитажа ликвидированПроисшествия 8 сентября, 13:30
Законодательство о выборах глав субъектов РФ. ДосьеБиографии и справки 8 сентября, 13:27
Рогозин предложил назвать Ка-52 для Египта "Нильским Крокодилом"Армия и ОПК 8 сентября, 13:21
Мединский: иск по делу реставраторов отозван в связи с погашением ущербаПроисшествия 8 сентября, 13:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЛИНИНГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры отозвало иск о взыскании более 160 млн рублей с бывшего заместителя министра Григория Пирумова и других обвиняемых по делу о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия в связи с погашением ущерба. Об этом сообщил в пятницу журналистам в Калининграде глава ведомства Владимир Мединский.
"Конечно [выплатили сумму] полностью и давно", - сказал он.
В четверг Дорогомиловский суд Москвы назначил на 21 сентября слушания уголовного дела в особом порядке, так как все обвиняемые признали свою вину.
Первый приговор по этому делу был вынесен 20 июля. Дорогомиловский суд приговорил к пяти годам условно советника генерального директора ООО "Линнит-консалт" Никиту Колесникова. Второй приговор по делу был вынесен Куйбышевским судом Санкт-Петербурга в отношении директора компании "Балтстрой" Дмитрия Сергеева, ему назначено четыре года и семь месяцев условного срока со штрафом в 800 тыс. рублей.
Фигурантами дела являются экс-глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, управляющий компании "Балтстрой" Александр Коченов, руководитель дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры Борис Цагараев и руководитель проекта ООО "Стройкомплект" Владимир Сванбек. Все они обвиняются по статье "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц".
Под подпиской о невыезде на момент следствия находились также директор музея Андрея Рублева Михаил Миндлин и предприниматель Андрей Кокушкин.
По данным следствия, в 2012 году Пирумов создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты с недостоверной информацией и завышенной стоимостью услуг на выполнение реставрационных работ. В деле фигурируют семь эпизодов: хищение средств, выделенных на реставрационные работы в Новодевичьем монастыре в Москве, драмтеатре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре, Музее космонавтики в Калуге, Изборской крепости, усадьбе Асеевых в Тамбове и крепости Фридриха Великого в Калининграде.