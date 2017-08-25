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Генпрокуратура подтвердила направление в суд дела Пирумова

Происшествия
25 августа, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд Москвы, рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура подтвердила направление в суд уголовного дела в отношении бывшего министра культуры РФ Григория Пирумова и других фигурантов дела о хищении госсредств, выделенных на реставрацию культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

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© Николай Галкин/ТАСС

Обвиняемые по делу Минкультуры выплатили почти 163 млн рублей ущерба

Источник: следствие по делу бывшего замминистра культуры Пирумова завершено

В деле экс-замминистра культуры появился новый эпизод

"Заместитель генпрокурора РФ Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя организованной группы - бывшего статс-секретаря - замминистра культуры РФ и ее участников: директора Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры России, его заместителя, гендиректора Государственного центра современного искусства, руководителя Дирекции по строительству, реконструкции и реставрации, руководителей строительных компаний "Роспан" и "БалтСтрой", а также иных лиц", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Они обвиняются в совершении шести эпизодов мошенничества в особо крупном размере. "Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - добавили в Генпрокуратуре.

По данным следствия, в 2012 году Пирумов создал преступную группу, участники которой с 2012 по 2016 год заключали госконтракты с недостоверной информацией и завышенной стоимостью услуг на выполнение реставрационных работ с целью хищения денежных средств. В деле фигурируют пять эпизодов: хищение средств, выделенных на выполнение реставрационных работ ансамбля Новодевичьего монастыря, Драмтеатра в Пскове, Иоанно-Предтеченского монастыря, музея Космонавтики в Калуге и "Усадьбы фабриканта В. Т. Авсеева. Главный дом". Всего, по версии следствия, участники группы похитили более 164 млн рублей. Деятельность участников группы пресечена в марте 2016 года сотрудниками ФСБ России.

Ранее адвокат одного из фигурантов Евгений Зобов сообщил ТАСС, что обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Пирумова утверждено и в ближайшее время дело будет направлено в Дорогомиловский суд Москвы.

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Темы
Хищения в Минкульте Коррупционные скандалы
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