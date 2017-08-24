Дело Пирумова утверждено Генпрокуратурой

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Обвинительное заключение по делу в отношении бывшего министра культуры РФ Григория Пирумова и других фигурантов дела о хищении госсредств, выделенных на реставрацию культурного наследия, утверждено Генпрокуратурой РФ и будет направлено в Дорогомиловский суд Москвы. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов Евгений Зобов.
"Обвинительное заключение по делу утверждено, в ближайшее время будет направлено в Дорогомиловский суд Москвы", - сказал собеседник агентства.
Зобов также сообщил, что Пирумов и другие фигуранты дела будут просить рассмотреть их дело в особом порядке. "Все фигуранты дела будут просить суд рассмотреть уголовное дело в особом порядке", - сказал он.
Фигуранты дела погасили вменяемый следствием ущерб, который в общей сумме составил 163 млн рублей.
20 июля был вынесен первый приговор по данному делу. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к пяти годам условно советника генерального директора ООО "Линнит-Консалт" Никиту Колесникова.
По данным следствия, в 2012 году Пирумов создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты с недостоверной информацией и завышенной стоимостью услуг на выполнение реставрационных работ с целью хищения денежных средств. В деле пока фигурируют четыре эпизода: хищение средств, выделенных на выполнение реставрационных работ ансамбля Новодевичьего монастыря, Драмтеатра в Пскове, Иоанно-Предтеченского монастыря и музея Космонавтики в Калуге.
Помимо Пирумова фигурантами дела являются еще семь человек - директор компании "БалтСтрой" Дмитрий Сергеев, управляющий этой компанией Александр Коченов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства Борис Мазо, директор подведомственного министерству ФГКУ "Центрреставрация" Олег Иванов, советник гендиректора ООО "Линнит-Консалт" Никита Колесников, руководитель дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ Борис Цагараев и руководитель проекта ООО "Стройкомплект" и АО "БалтСтой" Владимир Сванбек. Все они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц").