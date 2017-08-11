Суд отложил процесс над главой компании "Балтстрой" по делу о хищениях в Минкультуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Куйбышевский суд Санкт-Петербурга отложил до 17 августа рассмотрение уголовного дела в отношении директора компании "Балтстрой" Дмитрия Сергеева, которого обвиняют в хищении бюджетных средств на реставрацию объектов культурного наследия, из-за болезни адвоката, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Фигурантами дела о хищениях также являются несколько чиновников Минкультуры РФ, в том числе замминистра Григорий Пирумов.

"Суд постановил: судебное заседание подлежит отложению до 17 августа", - сказала судья Юлия Трофимова. Адвокат Васильева, представляющая интересы Сергеева, прислала в суд письмо, в котором просила отложить заседание из-за ее экстренной госпитализации.

Против Сергеева в суде выдвинуты обвинения по трем эпизодам мошенничества. Как ранее сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, процесс будет проходить в особом порядке. Он предусматривает полное признание вины подсудимым, суд проходит без исследования доказательств по делу и допроса свидетелей. Сергеев свою вину признал, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.

В начале августа Пирумов и остальные фигуранты завершили ознакомление с материалами дела. Как ожидается, в ближайшее время оно будет направлено в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения.

Ранее стало известно, что все фигуранты дела погасили вменяемый следствием ущерб, общая сумма которого составила 163 млн рублей.

Первый приговор по этому делу был вынесен 20 июля. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к пяти годам условно советника генерального директора ООО "Линнит-Консалт" Никиту Колесникова.

Суть обвинений

По данным следствия, в 2012 году Пирумов создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты с недостоверной информацией и завышенной стоимостью услуг на выполнение реставрационных работ. В деле семь эпизодов: хищение средств, выделенных на реставрационные работы в Новодевичьем монастыре в Москве, драмтеатре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре, Музее космонавтики в Калуге, Изборской крепости, усадьбе Асеевых в Тамбове и крепости Фридриха Великого в Калининграде.

Помимо Сергеева, Пирумова и Колесникова, фигурантами дела являются экс-глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борис Мазо, руководитель дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ Борис Цагараев, управляющий компанией "Балтстрой" Александр Коченов и руководитель проекта ООО "Стройкомплект" Владимир Сванбек. Все они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц").

В настоящее время частично или полностью признали вину практически все фигуранты дела. Некоторые из них заключили сделку со следствием.