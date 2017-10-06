Пучков поручил оказать помощь пассажирам автобуса, столкнувшегося с поездом под Владимиром

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков поручил оказать всю необходимую помощь пассажирам автобуса, столкнувшегося с поездом во Владимирской области, и в первую очередь пострадавшим.

"Наш приоритет - оказание адресной помощи и поддержки каждому пострадавшему, каждому госпитализированному в больницу. Если надо, задействуйте дистанционную медицину и постоянно мониторьте их состояние", - сказал он в пятницу в ходе селекторного совещания в МЧС. Пучков поставил задачу обеспечить 37 пассажиров автобуса, которые находятся в пункте временного размещения, питанием, медицинской и информационной поддержкой.

"Исходя из их пожелания, готовьте решения на отправку их по маршруту следования", - подчеркнул министр, обращаясь к руководству Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС и ГУ МЧС по Владимирской области.

Глава МЧС также отметил слаженную и организованную работу всех служб, задействованных в ликвидации последствий аварии и оказании помощи пострадавшим.

В пятницу в районе станции Покров Владимирской области автобус, в котором находились 58 пассажиров, заглох на железнодорожном переезде, после чего в него врезался поезд сообщением Санкт-Петербург - Нижний Новгород. По данным СК РФ, в ДТП погибли 16 человек, еще пять человек пострадали. По информации местных властей, погибшие являются гражданами Узбекистана.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц").