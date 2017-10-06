Главбух "Седьмой студии" выполнила досудебное соглашение

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева выполнила досудебное соглашение, дала исчерпывающие показания на других фигурантов дела и может находиться под домашним арестом. Об этом в пятницу на заседании Басманного суда сообщил представитель Следственного комитета РФ.

"Масляева активно сотрудничает со следствием, дала изобличающие других участников преступления показания. Данные сведения нашли подтверждение", - сказал следователь в обоснование своего ходатайства об освобождении Масляевой из СИЗО под домашний арест.

Масляева является единственным фигурантом дела, признавшим вину. Согласно ее показаниям, режиссер Серебренников лично руководил хищениями, разработав их схему.

Масляева также жаловалась суду на плохое состояние здоровья и писала заявления следствию о попытках давления со стороны Серебренникова.