УФА, 6 октября. /ТАСС/. Вирус ящура в Башкирии удалось локализовать в очагах его появления, в населенных пунктах будет уничтожено около 400 животных. Об этом сообщил в пятницу ТАСС начальник отдела государственного ветеринарного надзора управления ветеринарии Башкирии Линар Зиганшин.

Очаги заболевания были выявлены на территории крестьянско-фермерского хозяйства "Нур", а также селах Ярмухаметово и Урмекево.

"Вирус считается локализованным в данных очагах, дальнейшее распространение не прогнозируется", - сказал он, добавив, что поголовье в населенных пунктах будет уничтожено, это "порядка 400 голов крупного рогатого скота".

Ранее сообщалось, что из-за заболевания животных в Туймазинском районе Башкирии введен режим ЧС, объявлен карантин. Следственное управление СК РФ по республике проводит проверку по факту обнаружения вируса.

По данным местных властей, животные в населенных пунктах "будут ликвидированы в обязательном порядке", а их хозяева получат денежную компенсацию. Остальной скот в личных подворьях и на сельскохозяйственных предприятиях района будет бесплатно привит.

Ящур - острое вирусное заболевание парнокопытных животных, которое вызывает один из вариантов вируса типов Азия-1, О, САТ (1, 2, 3). Быстро распространяется среди животных, в том числе воздушно-капельным путем. Люди могут инфицироваться, употребляя сырое молоко больных животных и продукты его переработки.