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МЧС Узбекистана открыло горячую линию в связи с ДТП у станции Покров под Владимиром

Происшествия
7 октября, 8:31 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ 7, октября. /ТАСС

По последним данным, в результате столкновения поезда с автобусом погибли 15 граждан республики

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ТАШКЕНТ, 7 октября. /ТАСС/. Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана открыло горячую линию в связи с ДТП на железнодорожной переезде у станции Покров под Владимиром, в результате которого по последним данным погибли 17 человек. Об этом в субботу сообщила пресс-служба МЧС республики.

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"Близкие и родственники пострадавших в ДТП, произошедшем в Владимирской области, могут обращаться по горячему телефону +998(71) 234-87-20, телефону доверия: +998(71) 147-10-50, а также психологической поддержки: +998(71) 235-01-25", - проинформировала пресс-служба ведомства. На его сайте размещены также телефоны горячих линий МЧС России, справочная: +7(495) 983-79-01 и единый телефон доверия: +7(499) 216-99-99.

Накануне в ночь на 6 октября во Владимирской области на железнодорожном переезде у станции Покров пассажирский поезд столкнулся с застрявшим на железнодорожных путях автобусом. В результате столкновения сразу погибли 16 человек, 15 из которых были гражданами Узбекистана, один - Казахстана, позднее в больнице скончался ребенок. В настоящее время в реанимации находятся три человека, в том числе один ребенок.

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