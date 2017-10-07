Меру пресечения организатору поездки рабочих, попавших в ДТП в Покрове, изберут 7 октября

ВЛАДИМИР, 7 октября. /ТАСС/. Меру пресечения гражданину Казахстана, задержанному по подозрению в организации незаконной миграции пассажиров автобуса, попавшего в ДТП во Владимирской области, изберут в субботу, 7 октября. Об этом ТАСС сообщили во владимирском линейном управлении МВД России на транспорте.

"Меру пресечения, как ожидается, суд определит сегодня во Владимире. Сейчас мужчина задержан и находится во Владимире", - уточнили в управлении.

Как сообщалось ранее, сотрудники полиции установили организатора поездки мигрантов в автобусе, который столкнулся с поездом во Владимирской области, им оказался гражданин Казахстана 1981 года рождения. Полицейские возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Организация незаконной миграции".

Источник в правоохранительных органах заявил ТАСС, что пассажиры ехали менять на границу с Казахстаном миграционные карты, так как у многих они были уже либо просрочены, либо срок действия заканчивался.

В ночь на пятницу в районе станции Покров Владимирской области в автобус с 58 пассажирами врезался поезд Санкт-Петербург - Нижний Новгород. По последним данным, в ДТП погибли 17 человек, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.