В Бавлинском районе Татарстана пойдут ветеринарные проверки из-за ящура

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КАЗАНЬ, 7 октября. /ТАСС/. Ветеринарные проверки скота пройдут в Бавлинском районе Татарстана, который граничит с Башкирией, где зарегистрирована вспышка ящура. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.
"В хозяйствах района пройдут контрольные проверки, а материалы от павших животных будут доставляться для исследования в ветеринарную лабораторию. Руководителям сельхозпредприятий предписано запастись дезинфицирующими средствами и индивидуальными средствами защиты, провести дератизацию", - говорится в сообщении.
Кроме того, ветеринарное управление республики рекомендовало населению и фермерам не закупать скот без разрешения ветеринаров, а также принять дополнительные меры по профилактике ящура.
Центр Бавлинского района - город Бавлы - находится в 50 км от Туймазинского района Башкирии, где из-за вспышки ящура был введен режим ЧС и объявлен карантин. Как сообщал ТАСС, Следственное управление СК РФ по республике проводит проверку по факту ЧП.
Ящур - острое вирусное заболевание парнокопытных. Быстро распространяется среди животных, в том числе воздушно-капельным путем. Люди могут инфицироваться, употребляя сырое молоко больных животных и продукты его переработки.