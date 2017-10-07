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В Бавлинском районе Татарстана пойдут ветеринарные проверки из-за ящура

Происшествия
7 октября, 22:29 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 7, октября. /ТАСС

Руководителям сельхозпредприятий предписано запастись дезинфицирующими средствами, фермерам рекомендуется не закупать скот без разрешения ветеринаров

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КАЗАНЬ, 7 октября. /ТАСС/. Ветеринарные проверки скота пройдут в Бавлинском районе Татарстана, который граничит с Башкирией, где зарегистрирована вспышка ящура. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.

"В хозяйствах района пройдут контрольные проверки, а материалы от павших животных будут доставляться для исследования в ветеринарную лабораторию. Руководителям сельхозпредприятий предписано запастись дезинфицирующими средствами и индивидуальными средствами защиты, провести дератизацию", - говорится в сообщении.

Кроме того, ветеринарное управление республики рекомендовало населению и фермерам не закупать скот без разрешения ветеринаров, а также принять дополнительные меры по профилактике ящура.

Центр Бавлинского района - город Бавлы - находится в 50 км от Туймазинского района Башкирии, где из-за вспышки ящура был введен режим ЧС и объявлен карантин. Как сообщал ТАСС, Следственное управление СК РФ по республике проводит проверку по факту ЧП.

Ящур - острое вирусное заболевание парнокопытных. Быстро распространяется среди животных, в том числе воздушно-капельным путем. Люди могут инфицироваться, употребляя сырое молоко больных животных и продукты его переработки.

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