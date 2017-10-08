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Врачи опасаются за жизнь пострадавшего в ДТП под Владимиром ребенка

Происшествия
8 октября, 11:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

Пациент находится на искусственной вентиляции легких, ранее он перенес операцию

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МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Пятилетний ребенок, госпитализированный в результате в ДТП во Владимирской области, находится в тяжелом состоянии, сохраняется угроза его жизни. Об этом утром в воскресенье сообщил ТАСС директор департамента здравоохранения администрации региона Александр Кирюхин.

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"Пятилетний ребенок, он 2012 года рождения, находится на искусственной вентиляции легких, сохраняется угроза его жизни. Он пострадал очень тяжело, у него многочисленные политравмы. Черепно-мозговая травма, повреждения легких и грудной клетки, переломы. Сейчас главное - сохранить жизнь", - сказал Кирюхин.

Он добавил, что "наступает период возможных осложнений". Ребенок перенес операцию, владимирские врачи постоянно консультируются с московскими коллегами". "Приезжала бригада московских нейрохирургов из клиники Рошаля", - добавил Кирюхин.

По его словам, двое госпитализированных мужчин в возрасте около 40 лет также перенесли операции. "Они тоже на аппаратах искусственной вентиляции легких, у них многочисленные переломы: позвоночника без повреждений спинного мозга, конечностей, костей таза. Сделаны операции с установкой фиксирующих металлоконструкций - остеосинтез - на нижних конечностях и костях таза", - сказал Кирюхин.

Ранее сообщалось, что ребенок госпитализирован в Областную детскую клиническую больницу, а двое мужчин - в больницу скорой медицинской помощи Владимира.

В ночь на пятницу в районе станции Покров Владимирской области в автобус с 58 пассажирами врезался поезд Санкт-Петербург - Нижний Новгород. В результате ДТП погибли 17 человек, трое госпитализированы.

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