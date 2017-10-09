К тушению пожара на ростовском рынке привлекли около 300 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Аварийно-спасательная группировка, работающая на тушении пожара на рынке в Ростове-на-Дону, увеличена почти до 300 человек.

Как сообщила в понедельник ТАСС представитель Южного регионального центра МЧС Карина Сапунова, "усилена группировка до 289 человек, 69 единиц техники".

По ее данным, пострадавших нет, угрозы распространения огня на жилой сектор нет.

Пожар произошел в воскресенье вечером на оптовом вещевом рынке. Площадь возгорания достигла 6 тыс. кв. м, пожару присвоен повышенный четвертый ранг сложности.