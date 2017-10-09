Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

К тушению пожара на ростовском рынке привлекли около 300 человек

Происшествия
9 октября, 0:34 дата обновления: 9 октября, 0:52 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 9, октября. /ТАСС

В ликвидации ЧП задействованы 69 единиц техники

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Аварийно-спасательная группировка, работающая на тушении пожара на рынке в Ростове-на-Дону, увеличена почти до 300 человек.

Как сообщила в понедельник ТАСС представитель Южного регионального центра МЧС Карина Сапунова, "усилена группировка до 289 человек, 69 единиц техники".

По ее данным, пострадавших нет, угрозы распространения огня на жилой сектор нет.

Пожар произошел в воскресенье вечером на оптовом вещевом рынке. Площадь возгорания достигла 6 тыс. кв. м, пожару присвоен повышенный четвертый ранг сложности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
La Stampa: Берлускони приезжал в Сочи на юбилей Путина и привез ему подарок
2
Пожар в ТЦ "Синдика" локализован
3
Сотрудники МЧС приступили к локализации пожара в ТЦ "Синдика"
4
Порошенко подписал закон о пенсионной реформе, на которой настаивает МВФ
5
Что известно о пожаре в строительном центре "Синдика"
6
Посольство РФ в Лондоне предложило британскому журналисту слетать в космос на iPhone
7
Собянин: минимальная пенсия в Москве должна быть повышена
Темы дня
Новости партнеров
Реклама