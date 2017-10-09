Суд оставил в СИЗО фигуранта дела о несанкционированной акции 26 марта Политикова

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Тверской районный суд оставил под арестом одного из фигурантов дела о применении насилия в отношении представителей власти в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта Алексея Политикова.
"Суд постановил меру пресечения подсудимому в виде заключения под стражу оставить без изменений на срок до 26 марта", - огласил решение судья. При этом суд постановил заседание отложить на 14:00 мск 18 октября.
Как полагает следствие, 26 марта в ходе несанкционированного митинга Политиков применил насилие в отношении сотрудника полиции, находившегося при исполнении должностных обязанностей.
По данным департамента региональной безопасности Москвы, 26 марта в ходе несанкционированной акции в столице были задержаны более 600 человек. Организаторы митинга, отказавшись от предложения московских властей провести шествие в парке в Сокольниках или в районе Марьино, организовали несогласованную с мэрией акцию в центре Москвы.