СК задержал еще одного участника несанкционированной акции в Москве 26 марта

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Следователи задержали еще одного участника несанкционированной акции в Москве, подозреваемого в применении насилия в отношении представителей власти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.
"В настоящее время по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, задержан Алексей Политиков. Как полагает следствие, 26 марта в ходе несанкционированного митинга он применил насилие в отношении сотрудника полиции, находившегося при исполнении должностных обязанностей", - сказали в СК.
11 июня следствие планирует предъявить Политикову обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
"Следственный комитет намерен привлечь к уголовной ответственности всех лиц, применявших насилие к представителям власти в ходе состоявшегося несанкционированного массового мероприятия, а также аналогичным образом реагировать на совершаемые преступления и впоследствии", - заключили в СК.