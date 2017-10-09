Суд в Индии отпустил задержанного за спутниковый телефон спортсмена из Тулы

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 октября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Индийский суд в понедельник разрешил вернуться в Россию спортсмену из Тулы Сергею Матюшкину, задержанному 4 октября, поскольку у него был обнаружен спутниковый телефон, который запрещен в Индии. Об этом сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии Михаил Воробьев.
"Защите российского гражданина удалось переквалифицировать дело из уголовного в административное. Было учтено, что Матюшкин не пользовался спутниковым телефоном, находясь в Индии. После уплаты штрафа он может вернутся в Россию. Его спутниковый телефон конфискован", - сказал Воробьев.
Член сборной команды РФ по горному туризму, спортсмен из Тулы Сергей Матюшкин был задержан 4 октября в делийском аэропорту. Спортсмен был вынужден нанять адвоката, поскольку следственные действия по подобному нарушению могут занять до шести месяцев, а обернуться это может тюремным заключением до трех лет.
"Индийское законодательство достаточно противоречиво, и данное правонарушение можно рассматривать и как уголовное, и как административное. Российским дипломатам в первые же часы после задержания Матюшкина удалось убедить полицию открыть дело как административное. Но к сожалению, так получается не всегда", - отметил Воробьев.
Он напомнил, что дипломаты не раз призывали туристические компании предупреждать своих клиентов, а самих туристов, всех российских граждан, которые приезжают в Индию, учитывать, что здесь запрещается использование и даже ввоз спутниковых телефонов, портативных радиостанций и тому подобного оборудования.
Как ранее рассказал ТАСС Сергей Матюшкин, он возглавлял группу из семи российских спортсменов-велотуристов из Тулы, которая прибыла в Индию 15 сентября и проехала около 900 км по предгорьям Гималаев. Спутниковым телефоном группа не пользовалась ни разу - он лежал в багаже на случай экстренной связи. Матюшкин был задержан по окончании путешествия при досмотре багажа в делийском аэропорту, когда спортсмены вылетали в Москву.