Арендаторы горевшего в Подмосковье ТЦ могут получить новые площадки на льготных условиях

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Власти Московской области намерены подобрать свободные площади в торговых центрах и рынках региона для арендодателей, пострадавших от пожара в ТЦ "Синдика" в Одинцовском районе Подмосковья, на льготных условиях в течение полугода-года. Об этом ТАСС сообщил в понедельник министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

"Важно в этой истории, чтобы арендодатели заходили на новые площади не на обычной арендной ставке, а на какой-то льготной истории с учетом того, что они понесли достаточно большие потери. Мы сейчас общаемся с торговыми центрами и рынками на предмет какого-то хорошего льготного предложения хотя бы на первые полгода-год аренды, чтобы как-то их людей поддержать", - сказал Посаженников.

Министр добавил, что на данный момент власти ведут переговоры с десятью торговыми центрами, которые расположены в разных частях региона. "Как мы о чем-то договоримся, я думаю, в течение этой недели, мы это все вывесим", - пояснил он.

В свою очередь пострадавшие арендаторы на данный момент пока просят власти региона о помощи юридического характера. "Мы 11 октября хотим подвести первые итоги. Надо понять, сколько пострадавших, что они хотят, хотят ли они вообще куда-то уходить, либо они готовы вести разговоры с "Синдикой" о строительстве нового ТЦ или реконструкции этого здания. Встреча состоится, если арендаторы выразят какое-то желание. Надо понять, что они хотят и, исходя из этого, выстраивать экономическую политику", - сказал Посаженников, добавив, что место проведения встречи пока также не определено.

По информации ведомства, официально в реестре зарегистрировано более 500 арендаторов, однако по неофициальным источникам, пострадавших насчитывается больше тысячи.

Пожар в торговом центре "Синдика" начался около 15:00 мск 8 октября. Его площадь составила 55 тыс. кв. м, ему был присвоен третий номер сложности. Из здания были эвакуированы более 3 тыс. человек. В результате ЧП пострадали три человека. На месте пожара работали сотни человек, задействованы три вертолета, которые сбросили свыше 600 т воды.