Пожар в ТЦ "Синдика" полностью ликвидирован

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения полностью ликвидировали начавшийся в воскресенье днем пожар в торговом центре "Синдика" на западе МКАД. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Московской области.
"В 15:01 мск вторника объявлена полная ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства. В общей сложности пожар тушили 48 часов. Он начался 8 октября около 15:00 мск. Общая площадь возгорания составила 55 тыс. кв. метров, произошло обрушение на площади 1 тыс. кв. метров, были эвакуированы около 3 тыс. человек. При пожаре пострадали три человека, один из них госпитализирован.
В тушении были задействованы вертолеты Московского авиационного центра и МЧС, которые в первые сутки работы сбросили на очаги пожара около 600 тонн воды. Для проливки и разбора завалов МЧС привлекло и робототехнические комплексы. Всего в ликвидации пожара принимали участие более 350 человек, использовалась специализированная пожарно-спасательная техника, включая комплекс "Шквал".
В настоящее время на месте ЧП работает оперативная группа дознавателей МЧС России, которые устанавливают причины пожара. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что в числе различных версий рассматривается и поджог.