При разборе завалов после взрыва газа в доме в Пермском крае найден еще один погибший

ПЕРМЬ, 10 октября. /ТАСС/. Тело еще одного погибшего найдено при разборе завалов после взрыва газа в жилом доме в Пермском крае. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК).

"При разборе завалов частично обрушившегося дома обнаружено тело еще одного погибшего, предположительно, это мужчина, жилец этого дома", - рассказали в СК.

Сообщение о хлопке газа в частном одноэтажном трехквартирном доме по улице Советская в селе Плишкари Еловского района Пермского края поступило во вторник, в 14:10 по местному времени (12:10 мск). Пожарные установили, что произошел хлопок газа без возгорания. Ударной волной разрушена центральная часть наружной стены и часть кровли в одной из квартир. В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тело погибшей женщины.

В МЧС ранее сообщали, что травмы также получили три человека. По данным СК, после взрыва никого не госпитализировали. В МЧС отмечали, что дом частный, одноэтажный, кирпичный, отопление печное. В трех квартирах дома проживали шесть человек.

В настоящее время на месте взрыва газа продолжается разбор завалов, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначаются необходимые экспертизы, опрашиваются очевидцы случившегося. На месте работают сотрудники отдела криминалистики управления СК по Пермскому краю. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.