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Жизни раненого воспитанника ульяновского интерната ничто не угрожает

Происшествия
10 октября, 20:59 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 10, октября. /ТАСС

Министр образования и науки региона Наталья Семенова сообщила, что принято решение провести служебное расследование для выяснения причин произошедшего

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УЛЬЯНОВСК, 10 октября. /ТАСС/. Жизнь и здоровье получившего ножевое ранение воспитанника ульяновского интерната для инвалидов вне опасности, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования и науки Ульяновской области.

Как сообщил ранее старший помощник прокурора региона Василий Зима, во вторник один из воспитанников интерната для инвалидов в Ульяновске нанес на перемене ранил ножом другого школьника, пострадавший госпитализирован.

"По словам министра образования и науки Ульяновской области Натальи Семеновой, на данный момент принято решение организовать служебное расследование в целях выяснения причин и условий, способствовавших произошедшему. Министр подчеркнула, что в настоящее время жизни и здоровью пострадавшего учащегося школы-интерната ничего не угрожает", - сообщили в пресс-службе.

В течение дня на месте происшествия работали уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Людмила Хижняк, представители областного министерства образования и науки и областной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Семенова уточнила, что по результатам проверки будут приняты необходимые меры, виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что районная прокуратура проводит проверку по факту происшествия: по словам прокурора региона, проверяется деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и администрации школы-интерната.

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