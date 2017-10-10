Жизни раненого воспитанника ульяновского интерната ничто не угрожает

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УЛЬЯНОВСК, 10 октября. /ТАСС/. Жизнь и здоровье получившего ножевое ранение воспитанника ульяновского интерната для инвалидов вне опасности, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования и науки Ульяновской области.
Как сообщил ранее старший помощник прокурора региона Василий Зима, во вторник один из воспитанников интерната для инвалидов в Ульяновске нанес на перемене ранил ножом другого школьника, пострадавший госпитализирован.
"По словам министра образования и науки Ульяновской области Натальи Семеновой, на данный момент принято решение организовать служебное расследование в целях выяснения причин и условий, способствовавших произошедшему. Министр подчеркнула, что в настоящее время жизни и здоровью пострадавшего учащегося школы-интерната ничего не угрожает", - сообщили в пресс-службе.
В течение дня на месте происшествия работали уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Людмила Хижняк, представители областного министерства образования и науки и областной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Семенова уточнила, что по результатам проверки будут приняты необходимые меры, виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.
Ранее сообщалось, что районная прокуратура проводит проверку по факту происшествия: по словам прокурора региона, проверяется деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и администрации школы-интерната.