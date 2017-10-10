Воспитанник интерната для инвалидов ранил ножом сверстника в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 10 октября. /ТАСС/. Воспитанник интерната для инвалидов в Ульяновске во вторник на перемене нанес ножевое ранение другому школьнику. Пострадавший госпитализирован, проверку по факту происшествия проводит районная прокуратура, сообщил ТАСС старший помощник прокурора региона Василий Зима.

"Прокуратура Засвияжского района Ульяновска проводит проверку по факту доставления 10 октября в медицинское учреждение несовершеннолетнего из школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Установлено, что ножевое ранение ему причинил в ходе конфликта на перемене другой воспитанник этого учреждения", - сказал собеседник агентства.

Зима уточнил, что надзорное ведомство проверяет деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и администрации школы-интерната. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.