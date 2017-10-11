СК задержал организатора перевозки пассажиров, попавших в ДТП под Владимиром

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Следователи задержали организатора перевозки пассажиров, попавших в аварию с поездом под Владимиром. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
"В рамках расследования уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия во Владимирской области задержан организатор перевозки пассажиров. Организатором указанной перевозки являлся Налтаев Байдуллы, который осуществлял поиск пассажиров, сбор средств и организацию поездки", - сообщили в СК.
В ближайшее время Налтаеву будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в его отношении меры пресечения.