СК задержал организатора перевозки пассажиров, попавших в ДТП под Владимиром

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Следователи задержали организатора перевозки пассажиров, попавших в аварию с поездом под Владимиром. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В рамках расследования уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия во Владимирской области задержан организатор перевозки пассажиров. Организатором указанной перевозки являлся Налтаев Байдуллы, который осуществлял поиск пассажиров, сбор средств и организацию поездки", - сообщили в СК.

В ближайшее время Налтаеву будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в его отношении меры пресечения.